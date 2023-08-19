عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى على الريق ؟

فوائد الكمثرى للصحة
فوائد الكمثرى للصحة

الكمثرى أحد أهم الفواكه التي تحتوي على تركيز عالي من الألياف، وغنية بمضادات الأكسدة المهمة مثل الفلافونويد ،وتتميز بطعمها اللذيذ لكثير من الأشخاص وتحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة المفيدة لصحة جسم الإنسان، حيث إنها توفر لجسم الإنسان العديد من الفيتامينات والمعادن للوقاية من الأمراض المختلفة مثل السرطان ومرض السكري والأمراض القلبية.حسب موقع Nutritionix

 

فوائد الكمثرى للصحة:

⁃ تساهم الكمثرى على الريق في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناها بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

⁃ الكمثرى تحتوي على الألياف وهي بطيئة الهضم، ويساعد على الشبع من بداية اليوم ولفترة طويلة.

⁃ الكمثرى تساهم في التقليل من تناول الطعام خلال اليوم، ومن ثم إنقاص الوزن.

⁃ تساعد الكمثرى على ضبط مستويات الجلوكوز بالدم عند تناولها على معدة فارغة، لأن أليافها 
الغذائية تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات

⁃ تناول الكمثرى على الريق من العادات الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن، لانخفاض سعراتها الحرارية، فضلًا عن قدرة أليافها على تقليل الشعور بالجوع طوال اليوم.

- الكمثرى على الريق لها دور كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر فعالية في التصدي للبكتيريا والفيروسات.

- تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت لأنه يتم هضمها ببطء.

- تمثل الكمثرى على الريق أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.


- تجعل الكمثرى على الريق الجسم أكثر نشاطًا وحيوية، لاحتوائها على سكريات طبيعية، تساعد على إمداده بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب.

⁃ تحتوي على عناصر غذائية صحية للجسم، حيث بها نسبة عالية من الألياف التي تُشعر الشخص بالشبع مما تساعد على إنقاص الوزن بسرعه.

⁃ الكمثرى تقلل من خطر الإصابة بالنمط الثاني من داء السكري، وذلك لاحتوائها على مادة الأنثوسيانين، التي ثبت أنها تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.

الكمثري فوائد الكمثرى الفيتامينات المعادن مرض السكري السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

رئيس النادي مذهول.. حقيقة هروب عمرو وردة من الرجاء المغربي.. خاص

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

موضوعات متعلقة

ومن السهر ما قتل .. أضرار كارثية على الكبار والصغار

أكلة تركي .. طريقة عمل شيش طاووق الفراخ بطعم مميز

حافظ على الباقة وصحة الأسرة.. احذر مخاطر تشغيل الراوتر طوال الليل

احذروا القاتل الصامت.. 6 نصائح ذهبية للوقاية من جلطات الدم

للفتيات والسيدات.. علامات تدل على الرجل المتلاعب| انتبهن

مشروبات سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم أو رياضة

دراسة تحذر من الإفراط في تناول أدوية الحموضة

طعمها لذيذ.. طريقة عمل ثومية صحية بالزبادي والمايونيز

ترشيحاتنا

السيسي: ربنا مطلع علينا وشاهد على جهدنا في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية|فيديو

بعد اجتماعه برئيس وزراء السويد.. زيلينسكي يعلن أهم اتفاقيات لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

القرش السبب.. شواطئ إسبانيا تتحوّل لـ اللون الأحمر حول سبّاح|تفاصيل

شنيع.. الأمم المتحدة تدين القصف الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف الأوكرانية

السيسي: إضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية خلال أشهر| فيديو

منافسة شرسة بين الرجاء المغربي والترجي التونسي على ضم مهاجم سوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في توشكى

فتاة تنهار من البكاء على تيك توك بسببها.. اكتشف علاج البواسير في المنزل

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| نوع شائع من الصوصات يصيبك بأمراض خطيرة.. وشيف تهاجم تريند محشي التين الشوكي

فيديو

ادعوا لهم بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فاجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ