ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى على الريق ؟

الكمثرى أحد أهم الفواكه التي تحتوي على تركيز عالي من الألياف، وغنية بمضادات الأكسدة المهمة مثل الفلافونويد ،وتتميز بطعمها اللذيذ لكثير من الأشخاص وتحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة المفيدة لصحة جسم الإنسان، حيث إنها توفر لجسم الإنسان العديد من الفيتامينات والمعادن للوقاية من الأمراض المختلفة مثل السرطان ومرض السكري والأمراض القلبية.حسب موقع Nutritionix

فوائد الكمثرى للصحة:

⁃ تساهم الكمثرى على الريق في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لغناها بالألياف الغذائية، التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليتي الهضم والإخراج.

⁃ الكمثرى تحتوي على الألياف وهي بطيئة الهضم، ويساعد على الشبع من بداية اليوم ولفترة طويلة.

⁃ الكمثرى تساهم في التقليل من تناول الطعام خلال اليوم، ومن ثم إنقاص الوزن.

⁃ تساعد الكمثرى على ضبط مستويات الجلوكوز بالدم عند تناولها على معدة فارغة، لأن أليافها

الغذائية تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات

⁃ تناول الكمثرى على الريق من العادات الغذائية التي تساعد على فقدان الوزن، لانخفاض سعراتها الحرارية، فضلًا عن قدرة أليافها على تقليل الشعور بالجوع طوال اليوم.

- الكمثرى على الريق لها دور كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر فعالية في التصدي للبكتيريا والفيروسات.

- تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة من الوقت لأنه يتم هضمها ببطء.

- تمثل الكمثرى على الريق أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على معدن البوتاسيوم، الذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.



- تجعل الكمثرى على الريق الجسم أكثر نشاطًا وحيوية، لاحتوائها على سكريات طبيعية، تساعد على إمداده بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية دون الشعور بالتعب.

⁃ تحتوي على عناصر غذائية صحية للجسم، حيث بها نسبة عالية من الألياف التي تُشعر الشخص بالشبع مما تساعد على إنقاص الوزن بسرعه.

⁃ الكمثرى تقلل من خطر الإصابة بالنمط الثاني من داء السكري، وذلك لاحتوائها على مادة الأنثوسيانين، التي ثبت أنها تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم.