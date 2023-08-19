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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرّف على برنامج إعداد الأهلي للموسم الجديد

صدى البلد

حدّد  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فجر الأربعاء المقبل موعداً للحضور للقاهرة لحضور الحفل الكبير الذي سيقيمه النادي لتكريم الفرق الرياضية الفائزة ببطولات في الموسم المنقضي وعلى رأسها فريق الكرة، وينطلق فترة إعداد الفريق الأحمر ببرنامج قياسات بدنية وكشف طبي لكل اللاعبين.

ويتدرب الفريق أيام 25 و 26 و 27 أغسطس قبل أن تغادر البعثة الي النمسا برئاسة خالد بيبو مدير الكرة بناء علي رؤية محمود الخطيب رئيس النادي، ويستمر الفريق هناك حتي يوم 6 سبتمبر المقبل يخوض خلالها مباراتان وديتان.

ومن المقرر أن يصل اليو ديانج وبيرسي تاو وعلي معلول ومحمد الضاوي كريستو إلي القاهرة منتصف الأسبوع المقبل استعداداً لمعسكر الفريق الأحمر. 

السويسري مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الفرق الرياضية الفريق الأحمر محمود الخطيب

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