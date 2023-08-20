أقل سعر ذهب اليوم 20-8-2023

استقر سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1480 جنيها للبيع و 1493 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023.

كان الذهب في نهاية تعاملات أمس، قد تراجع بمقدار 20 جنيها مع اغلاق معاملات أمس في محلات الصاغة.

استقرار السعر

وأعلنت منصة إيجيبت جولد برايس توداي المتخصصة في تحديد المشغولات الذهبية، عن استقرار سعر الذهب في مصرفي مستهل تعاملات اليوم .

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيها للبيع و 2240 جنيها للشراء .



عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 1903 جنيهات للبيع و 1920 جنيها للشراء .

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2537 جنيها للبيع و 2560 جنيها للشراء .

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78,905 جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء .

الجنيه الذهب



وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.





أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

حساب ضريبة الذهب



ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".



جرام المصنعية



ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

مشتريات الذهب

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقارنة بنحو 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022.

وعلق الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بان شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلب العملات ومعدلات التضخم المرتفعة هو اتجاه عالمي انتشر في كافة البلدان النامية والتي تأثرت بشكل مباشر من التراجع الكبير في أسعار عملاتها مقابل الدولار خلال العام الماضي وذلك بعد اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة بمعدلات قياسية وبالتالي بحث ليس فقط الأفراد ولكن البنوك المركزية عن وسيلة للتحوط من تقلبات أسعار عملاتها مقابل الدولار وكان الذهب الملاذ الآمن.

وتابع: مصر كانت جزء من ذلك الاتجاه حيث دفع الارتفاع في مستويات التضخم وارتفاع الدولار مقابل الجنيه جزء كبير من المصريين وبالأخص من المدخرين الصغار للبحث عن ملاذ آمن للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وبهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الكفة اللي رجحت الذهب في مصر على البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقارات أو الشهادات البنكية أو الاستثمار في البورصة هي سهولة الاقتناء بسبب الانتشار الكبير لمحلات الذهب في كل محافظة وكل مركز بجانب أن المدخر لا يحتاج مبلغ كبير عشان يحصل على الذهب زي العقارات مثلا ولكن اي مبلغ يقدر يحصل بيه على الذهب، وبالتالي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب كان مدفوع بشكل أساسي بالارتفاع الكبير في معدلات الطلب واستغلال التجار لتلك العملية لرفع الأسعار.