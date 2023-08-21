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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات على الريق؟

التمر
التمر

التمر مليء بخصائص الحديد والفولات (حمض الفوليك) والبروتين والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6 .

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فوائد تناول التمر على الريق

التمر غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية التي تساعد في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر وأنواع عديدة من السرطان وتحسن صحة القلب وتقلل من فرص الإصابة بالسكري والأمراض المزمنة الأخرى، وفقا لعدة دراسات.

بصرف النظر عن تقوية المناعة لتحسين وظائف الدماغ والقلب ، فإن تناول التمر كل يوم يعمل على عجائب لصحة العظام، وجود الألياف الصحية يساعد في علاج الإمساك ويحسن التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن.

ويمنح تناول التمر في الصباح الباكر، الجسم، دفعة الطاقة التي يحتاجها بشدة، علاوة على ذلك، فإن تناوله في الصباح، يساعد في قتل الديدان المعوية، كما يساعد أيضا على تطهير الأعضاء الحيوية ويحسن صحة القلب والكبد. 

وفقًا للدراسات، فإن وجود مضادات الأكسدة يمنح بشرتك وشعرك بريقًا طبيعيًا، علاوة على ذلك، فإن تناول التمر يساعد في تحسين فاعلية الجسم ويعمل كمنشط جنسي.

التمر فوائد تناول التمر فوائد تناول التمر على الريق الزهايمر المناعة

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