عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خسائر بقيمة 200 ألف جنيه| معاينة النيابة لحريق مطعم عين شمس

أرشيفية
أرشيفية

كشفت معاينة نيابة عين شمس، لحريق نشب داخل مطعم  بمنطقة عين شمس بالقاهرة عن تفحم جميع محتويات المطعم، وأن الخسائر بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

محاكمة متهمين بإنهاء حياة عراقي في مصر الجديدة

البداية..

  تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتمكن من إخماد الحريق، حيث أنه أسفر عن مصرع شاب يدعي ”أحمد فتحي” يبلغ من العمر 24 عاما، توفى نتيجة تعرضه اختناق إثر وقوع حريق بالمطعم بمنطقة عين شمس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

حجز 45% من حصة مصر المائية.. ماذا يحدث خلف أسوار سد النهضة؟

تعرف على تشكيل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك

انخفاض جديد يضرب سوق الأرز.. اعرف الكيلو السائب والمعبأ وصل كام؟

هل الاستحمام يغني عن الوضوء .. رد مباشر من دار الإفتاء

موضوعات متعلقة

بيصنعوا إستروكس | حبس 3 عاطلين في السلام

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

نشر فجور جماعي للعِيلة|الواد وأختة أكتر من مره صدمة بـ قضية أم زياد

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

اليوم.. محاكمة حمزة زوبع وآخرين في قضية تمويل الإرهاب

اليوم.. محاكمة مجدي راسخ في قضية الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

ترشيحاتنا

جهود وزارة التموين لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على المواطنين .. تعرف عليها

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار أو النزول منه بعد تحركه

الخواجة يثير أزمة.. رابطة الأندية تطالب برحيل بيريرا واتحاد الكرة يرفض الوصاية

تحمل تكاليفها.. ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد

الصين تستنكر بيان القمة بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

شعب النعام.. السر وراء الأقدام المشوهة لقبيلة فادوما في زيمبابوي

العلامات السوداء بالبطاطس.. طبيبة: احذروا شيبسي الأسواق يحتوي على بكتريا

فيديو

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ