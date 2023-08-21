خسائر بقيمة 200 ألف جنيه| معاينة النيابة لحريق مطعم عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس، لحريق نشب داخل مطعم بمنطقة عين شمس بالقاهرة عن تفحم جميع محتويات المطعم، وأن الخسائر بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.

البداية..

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة وتمكن من إخماد الحريق، حيث أنه أسفر عن مصرع شاب يدعي ”أحمد فتحي” يبلغ من العمر 24 عاما، توفى نتيجة تعرضه اختناق إثر وقوع حريق بالمطعم بمنطقة عين شمس.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.