الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

كانت انطلقت منذ أيام أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، ونجلها وذلك في اتهامهم باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها،حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاءت التحقيقات مع طليق البلوجر هبة سيد كالتالي:



بعد ما مراتي صورت الفيديو ونشرت على صفحتها قصة علاقة ابني محمد وأخته حبيبة أنا بقيت شاكك وعايز أطمن على بنتي فوديتها لدكتورة نسا وتوليد بعد موضوع الفيديو دا بحوالي 3 أيام وفحصنا غشاء البكارة والدكتورة قالت لي بنتك تمام مفيهاش حاجة ولسه بنت بنوت.

س:هل نجلك محمد قام بالاعتداء علي شقيقته عدة مرات وفي أزمنة مختلفة؟

ج: أنا مشفتش حاجة من الكلام ده وهو ما دام اعترف خلاص يستحق جزاؤه .

س: وما قولك وقد شهدت ابنتك حبيبة اعتداء المتهم محمد حمدي عبد المجيد عليها عدة مرات وفي أزمنة مختلفة؟

ج: أنا مشوفتش حاجة من الكلام ده.

س: وما تعليلك لما شهدت به إذن؟

ج: زي ما قلت قبل كده هو محمد طالما اعترف ياخد جزاؤه لكن أنا مشوفتش حاجة زى كده.