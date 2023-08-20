حاولنا نعالجها لم تستجيب.. أقوال أهل سيدة المرج

استمعت جهات التحقيق بالمرج، لأقوال أهل ربة منزل عثر عليها متوفاة داخل منزلها في منطقة المرج.

وقال أهل المتوفاة، إنهم لا يشتبهون في وفاة نجلتهم جنائيا، مؤكدين أنها كانت تمر بظروف نفسية سيئة منعتها من الخروج أو الحديث مع الناس وحاولوا علاجها ولكنها لم تكن تستجيب, وكشفت مناظرة النيابة عن خلو الجثة من ثمة إصابات.



البداية..

عندما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من قسم شرطة المرج يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها, وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سارة أحمد تبلغ 40 عاما، إثر تناولها عقاقير طبية وحقنة للتخلص من حياتها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.