السيجارة بـ 50 جنيها| السجن عامين لتاجر عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن عامين لإدانته بحيازة حشيش وسلاح نارى في عين شمس.

وقال المتهم إنه يتخذ من مناطق متطرفة في عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات ، وأنه يبيع سيجارة الحشيش بـ 50 جنيها.

البداية..

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذالإجراءات القانونية.