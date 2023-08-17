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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيجارة بـ 50 جنيها| السجن عامين لتاجر عين شمس

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن عامين لإدانته بحيازة حشيش وسلاح نارى في عين شمس.

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وقال المتهم إنه يتخذ من مناطق متطرفة في عين شمس مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات ، وأنه يبيع سيجارة الحشيش بـ 50 جنيها.

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البداية..

 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذالإجراءات القانونية.

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