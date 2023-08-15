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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة في واقعة سرقة فيلا محمد صلاح

نشر قسم الحوادث فى موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

شك في علاقة زوجة والده بآخر.. حيثيات إعدام فني ألوميتال العمرانية.. خاص

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الأحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، والمقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.

قرار قضائي عاجل في قضية كتائب حلوان الإرهابية

حددت محكمة النقض جلسة 24 أكتوبر المقبل كأولي جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادره بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023.

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

 

بينها مؤبد.. الأمن العام يضبط هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

نشرة الحوادث

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