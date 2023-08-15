بينها مؤبد.. الأمن العام يضبط هاربين من تنفيذ أحكام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع مديريتى أمن (كفرالشيخ – المنيا) من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (122) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة.

تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.