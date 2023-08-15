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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميدالية بطولة أفريقيا وفلوس| ماذا قال وكيل محمد صلاح في التحقيقات

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023.

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ماذا قال هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات:

 بعد سؤاله قال: اللي حصل إن أنا ماسك شغل الكابتن محمد صلاح هنا فى القاهرة ولما يجي القاهرة  بروح الفيلا بتاعته بشوف لوازمها قبل ما يجي ويوم 12 / 3 / 2023 حوالي الساعة 7 الصبح روحت الفيلا ولما دخلت بالمفتاح فتحت باب الفيلا لقيت الفيلا مقلوبة والأدراج متفتحة والنور والع وأنا استغربت لأن الفيلا فاضية من حوالي شهر فدخلت وقعدت أنده على أساس إن حد من أهله موجودين محدش رد عليا وبصيت لقيت الشباك اللي في الدور الأرضي السلك بتاعه مقطوع والأدراج متفتحة والدنيا مقلوبة في الفيلا من جوه وطلعت الدور اللي فوق لقيت برضه الإدراج متفتحة والدواليب أبوابها مفتوحة بشكل غريب، فأنا قولت أكيد الفيلا اتسرقت ولقيت جزم مسروقة و4 رسيفرات وميدالية بطولة أفريقيا الفضة ومبلغ 75 ألف جنيه فكان بتاع الأمن أخد باله مني وكلم النقطة والشرطة جات وفحصوا المكان وعملوا معاينة عليه وعملت محضر والنيابة كلمتني عشان عايزين يسمعوا أقوالي فجيت على هنا النهاردة.

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س: وما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟
ج: أنا كنت هناك عشان محمد صلاح جاي کمان أسبوع فبروح أطمن على الفيلا وأشوف محتاجة إيه واعمله.

س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: كنت لوحدي.

س: ما هي كيفية اكتشاف الواقعة محل التحقيق تحديدا؟

ج: أنا لما دخلت لقيت الفيلا منعكشة والأدراج متفتحة والنور مفتوح والسلك بتاع الشباك متقطع فاستغربت واكتشفت إنى فى حاجات مسروقة من الفيلا.

س: من المقيم في العين محل الواقعة؟
ج: هو محمد صلاح لما بيجي بيقعد فيها ولما أهله بيجو من البلد بيقعدوا فيها.

س: هل من ثمة شخص يتردد على العين محل الواقعة؟
ج: لما أهله ينزلوا من البلد بيقعدوا فيها ولما محمد صلاح بيجى بـ يقعد فيها.

س: من تحديدا آخر شخص كان يتواجد بالعين محل الواقعة؟
ج: هو نصر أخو محمد صلاح الصغير.

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