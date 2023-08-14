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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث|نجم شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

مصدر قضائي: نجم شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. تفاصيل

أكد مصدر، قضائي داخل محكمة القاهرة الاقتصادية، أن نجم شهير يتواجد الآن في المحكمة الاقتصادية للتوقيع علي نماذج الحبس في القضية الصادر فيها حكم بحبسه سنتين بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم تنفيذا للقانون حتي يتثني ترحيله لمحبسه لتنفيذ مدة العقوبه المحكوم بها .

 30 ألف جنيه تضرب عين شمس بكارثة

الخال مش والد .. ‏في واقعة الأغرب من نوعها، سائق يشعل النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها وإصابة شقيقته بحروق متفرقة في الجسم بمنطقة عين شمس.

ملياش حياة بعد كدا| رحلة طالبة الـ51% في الثانوية تنتهي من الدور الخامس

استمعت جهات التحقيق بالمطرية، لأقوال أهل طالبة أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

كشفت التحقيقات في قضية البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، المتهمة بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، والتي استعملت أطفالها في الظهور في مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح، واستغلالها لهم في المقاطع التي تقوم بتصويرها بمساعدة ابنها محمد وتنشرها في قناتها على موقع “يوتيوب” وحيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن ابنها وابنتها ومشاهدتها لهما في وضع مخل في “أوضة النوم”،  نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قناتها وجلب الأرباح.

الحوجة وحشة يا بيه.. خلص على الموظفة بطفاية السجاير بعد كلمة منها

قررت محكمة جنايات القاهرة،  تأجيل محاكمة عامل لاتهامه  بـإنهاء حياة موظفة لسرقتها في منطقة حدائق القبة لجلسة 22 أغسطس الجاري.

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