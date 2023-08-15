حبس ديلر مصر الجديدة بعد ضبطه بـ 2000 قرص مخدر

أمرت جهات التحقيق بمصر الجديدة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة 2000 قرص وأمبول مخدر بمصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية..

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة قيام شخص بحوزته 2000 قرص وأمبول مخدر بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (2000 قرص وأمبول مؤثر) وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.