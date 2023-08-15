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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتاعة استروكس.. السجن المشدد 15 سنة لـ ربة منزل بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ربة منزل متهمة بحيازة كمية من مخدر الاستروكس بقصد ترويجها على عملائها في منطقة المطرية بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة “ف. أ”، ربة منزل، قامت بحيازة مخدر الاستروكس بوزن يصل إلى 5 كيلو جرامات، بقصد الاتجار، كما أحرزت بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن “فرد خرطوش”، وطلقات نارية.
 

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وكان قسم شرطة  المطرية تلقى معلومات بقيام المتهمة بحيازة، والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض على المتهمة، وبتفتيشها عثر بحوزتها على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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