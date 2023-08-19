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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة طالب في باب الشعرية| بعد قليل

صدى البلد

تبدأ محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية.

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كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة وسقوط متوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.


 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيد ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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