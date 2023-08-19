عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مسك جسمها في الأوتوبيس| إحالة المتهم بالاعتداء على ربة منزل للجنايات

أرشيفية
أرشيفية

أمرت  جهات التحقيق بالازبكية، بإحالة عامل متهم بهتك عرض والتحرش بربة منزل داخل أوتوبيس إلى المحاكمة الجنائية.

أخويا اللي بيجيب الفلاشة.. صدمة في اعترافات ابنة البلوجر أم زياد

بدء محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة طالب في باب الشعرية| بعد قليل

البداية..

تلقى قسم شرطة الازبكية بلاغا من "س.ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للتحرش على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأوتوبيس وملامسة جسدها.

وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأوتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجأ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية، وأنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل .. استقالة أحمد مرتضى منصور من نادي الزمالك

استقالات بالجملة لأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

عاجل .. قرار ضد المتهمين في خلية إرهابية حاولوا اغتيال الإعلامي أحمد موسى

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

بعد أزمة الممثلة الإفريقية| فيلم جديد عن كليوباترا يثير الجدل.. لن تتخيل جنسية البطلة

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

موضوعات متعلقة

أخويا اللي بيجيب الفلاشة.. صدمة في اعترافات ابنة البلوجر أم زياد

بدء محاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة طالب في باب الشعرية| بعد قليل

السيجارة بـ 50 جنيها| السجن عامين لتاجر عين شمس

اتصورت مع فخر العرب قبل ما أسرقه| اعترافات صادمة عن فيلا محمد صلاح

حبس ديلر مصر الجديدة بعد ضبطه بـ 2000 قرص مخدر

نشرة الحوادث| شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة بواقعة سرقة فيلا محمد صلاح

بتاعة استروكس.. السجن المشدد 15 سنة لـ ربة منزل بالمطرية

شك في علاقة زوجة والده بآخر.. حيثيات إعدام فني ألوميتال العمرانية.. خاص

ترشيحاتنا

بعد حديث السيسي عن "توفير بدائل".. خبراء يقترحون حلولا للتغلب على ارتفاع أسعار الأعلاف

اتاخذ في 3 ساعات.. كواليس مثيرة بجلسة استقالة مجلس إدارة الزمالك

نقابة الموسيقيين توضح أسباب إيقاف مطرب المهرجانات «كزبرة»

الهلال يتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ارتفعت الجرائم في مقاطعتها.. ترامب يهاجم المدعية فاني ويليس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ