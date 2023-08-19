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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخويا اللي بيجيب الفلاشة.. صدمة في اعترافات ابنة البلوجر أم زياد

أرشيفية
أرشيفية

تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، ونجلها في اتهامهما باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

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وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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وجاء التحقيقات مع ابنة البلوجر هبة سيد كالتالي


س: ما صلتك بالمتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد؟
ج: دي تبقى مامتي.

س: ما ظروف نشأتك؟
ج: أنا بابا شغال جزمجي في ورشة في باب الشعرية وماما ربة منزل وأخواتي هما محمد وزیاد وبعد كده هبة وبعد كده ماما خلفت إيلين  وقبل موضوع اليوتيوب ده كانت حياتنا طبيعية عادي زي أي بيت بس كانت حالتنا المادية على قدهااوي وبابا كان بيروح الشغل كل يوم وماما قاعده معانا وساعتها بابا كان الراتب بتاعه يدوب معيشنا ومكنش بيسمح لنا أننا نجيب أي حاجة جديدة وماما كانت بتحاول تساعده أحيانا وكانت بتحاول تخلي حياتنا أحسن ومهتمة بينا اويفي دراستنا ولبسنا وكانت دايما مهتمة بيه بس ماما كانت عصبية اوي وكانت بتتخانق معانا على اتفه سبب واحنا كنازي أي بيت طبيعي ماما بتخش جمعيات كتير عشان تحسن من مستوانا الاجتماعي ومكنش معانا أي موبايلات ولا أيحاجة خالص بس بعد موضوع السوشيال ميديا ماما هي اللي بقت بتصرف علينا لأننا كنا ممكن في الشهر الواحدناخد من 7 لـ 10 آلاف جنيه.

س: وما مؤهلاتك العلمية؟
ج: أنا سابية الدراسة من 3 سنين وكنت ساعتها مخلصة أولى إعدادي.
 

س: وما مدى خبرتك باستخدام الحاسب الآلي والإنترنت؟
ج: أنا مليش في شغل ماما ومحمد ده بس كان أخري اتفرج على كرتون أو ألعاب ومحمد كان هو اللي بيجبهالنا على فلاشة.
 

س: وما بادرة إنشاء شقيقك محمد حمدي عبد المجيد حسابات والدتك؟
ج: محمد من صغره وهو ليه في الانترنت واليوتيوب وكده وهو اللي اقترح على ماما فكرة أننا نعمل فيديوهات زي وفاء" و" أحمد حسن وزينب" وقالنا إن الموضوع ده بيجيب فلوس حلوة ولما كنا بنشوفهم كنا بنبقى عايزين نبقى زيهم.

 س: ولما قامت والدتك بإنشاء القناة الأخرى؟
ج: هي فتحتها عشان جوزها حرضها على كده عشان يقدروا يكملوا حياتهم عادي من غير ما أبقي موجودة فيها ولامحمد كمان كان عايز يطفشنا عشان ياخد المكسب كله لنفسه هو وماما ويخلي بابا بس اللي يصرف علينا

ام زياد البلوجر هبة السيد محاكمة البلوجر هبة السيد

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