بودرة وسلاح.. إحالة تشكيل عصابي بمنطقة الساحل للمحاكمة

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص ضبط بحوزتهم كيلو بودرة وأسلحة بيضاء للمحاكمة العاجلة.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة البودرة المخدر بقصد الإتجار بها متخذين من أستوديو تصوير كائن بدائرة القسم "مستأجر لأحدهم" مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.