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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشر فجور جماعي للعِيلة|الواد وأختة أكتر من مره صدمة بـ قضية أم زياد

أرشيفية
أرشيفية

أنطلقت أول أمس أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، ونجلها وذلك في اتهامهم باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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وجاء التحقيقات مع طليق البلوجر هبة سيد كالتالي:

هبة طليقتي كانت طالعة تتكلم علي أبنائي بطريقة مش كويسة وقالت إنها شافتهم في وضع مخل مع بعض وأنها شافت محمد ابني مع أخته في الأوضة في وضع مخل، وأنها قالت لي وأنا مخدتش موقف واستكفيت بأني قولت له خد الشبشب واضرب بيه نفسك وكانت مطلعة معاها عيالي زياد وهبة بتشهدهم على أنهم شافوا أخوهم  بيعمل كده مع أخته كذا مرة ..الكلام ده محصلش وكانت بتقول أن ابنها محمد كان بيتكلم مع واحد على التليجرام عليها بطريقة مش كويسة وانها اتصدمت لما شافت المحادثات اللي بينهم.، و في يوم أخت طليقتي اتصلت عليا وقالت لي أن زوج هبة هو اللي ضغط عليها وخلاها تنزل الفيديو اللى بتقول فيه أن عيالها بيعملوا حاجات مش مضبوطة مع بعض وكمان هبة طليقتي قبلها كانت كلمتني بعد ما نشرت الفيديو اللي بتتكلم فيه عن عيالها بحوالي 4 أيام وطلبت مني أني أمسح فيديو أنا كنت عاملة على قناتي اللي كنت بوضح فيه سبب الطلاق قول فيه أن مراتي اتجوزت بتاع المطبخ رفضت أمسح الفيديو وطلبت منها تتأسف وفعلًا تأسفت وسألتها أنت ليه قولتي كدا فهي قالت لي عيالك مبيسمعوش.

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اضرب نفسك بالشبشب..

وبعد كده الفيديو اللي اتنشر أنا مش فاكر هما نزلوه على القناة القديمة الأول ولا الجديدة بس هو نزل والناس المتابعين بتوعها شافوه وهي ضغطت على عيالي زياد وهبة هي وحسن عشان يظهروا في الفيديو وقالت لهم أنا اللي بصرف عليكم  اسمعوا كلامي وهجبلكوا حاجات حلوة واسمعوا كلام بابا، بالنسبة لادعاء طليقتي بوجود علاقة بين ولادي هي فعلًا من حوالي 3 سنين صحتني من النوم وقالت لي أنا شوفت ابنك مع بنتك في وضع مخل وكانت عمالة تصوت وأنا عارف ان هي مندفعة في التصرفات بتاعتها روحت قاعد على الكنبة اللى في الصالة وندهت لـ محمد وسألته ايه اللى حصل قال لي أنا حسيت أني في عالم تاني أنا موهوم مش عارف فيه إيه ومقلش أنه عمل حاجة أو معملش وعشان اسكتها روحت قولتله اضرب نفسك بالشبشب اللى على الأرض ده وراح ضارب نفسه بيه.

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