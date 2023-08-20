ماما عايزه تاخد المكسب كله لوحدها.. اعترافات نجلة أم زياد في التحقيقات

أنطلقت أمس أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، ونجلها وذلك في اتهامهم باستغلال الأطفال والاتجار في البشر وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى قيم المجتمع المصري.

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاء التحقيقات مع نجلة البلوجر هبة سيد كالتالي:

س: ما صلتك بالمتهمة هبة سيد إبراهيم أحمد؟

ج: دي تبقى مامتي.



س: ما ظروف نشأتك؟

ج: أنا بابا شغال جزمجي في ورشة في باب الشعرية وماما ربة منزل وأخواتي هما محمد وزیاد وبعد كده هبة وبعد كده ماما خلفت أيلين وقبل موضوع اليوتيوب ده كانت حياتنا طبيعية عادي زي أي بيت بس كانت حالتنا المادية على قدهااوي وبابا كان بيروح الشغل كل يوم وماما قاعده معانا وساعتها بابا كان الراتب بتاعه يدوب معيشنا ومكنش بيسمح لنا أننا نجيب أي حاجة جديدة وماما كانت بتحاول تساعده أحيانا وكانت بتحاول تخلي حياتنا أحسن ومهتمة بينا اوي في دراستنا ولبسنا وكانت دايما مهتمة بيه بس ماما كانت عصبية اوي وكانت بتتخانق معانا على اتفه سبب واحنا كنا زي أي بيت طبيعي ماما بتخش جمعيات كتير عشان تحسن من مستوانا الاجتماعي ومكنش معانا أي موبايلات ولا أي حاجة خالص بس بعد موضوع السوشيال ميديا ماما هي اللي بقت بتصرف علينا لأننا كنا ممكن في الشهر الواحد ناخد من 7 لـ 10 آلاف جنيه.



س: لما قامت والدتك بإنشاء تلك القناة الأخرى؟

ج: هي فتحتها عشان جوزها حرضها على كده عشان يقدروا يكملوا حياتهم عادي من غير ما أبقي موجودة فيها ولا محمد كمان كان عايز يطفشنا عشان ياخد المكسب كله لنفسه هو وماما ويخلي بابا بس اللي يصرف علينا.