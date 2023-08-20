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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز 3 قضايا سب وقذف مرتضى منصور لـ الخطيب للحكم

أرشيفية
أرشيفية

صدر قرار جديد من المحكمة في اتهام مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب .

وحجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم، في قضايا اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

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 بسب وقذف محمود الخطيب..

وفي وقت سابق، قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى 23 سبتمبر للحكم. 

القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والانزعاج.

مرتضى منصور محمود الخطيب

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