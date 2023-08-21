أعملك إيه حيرتني.. قصة أغنية حائرة بين أحمد الشوكي وحسن الأسمر

حالة حزن سادت بين الوسط الموسيقي؛ بعد وفاة المطرب أحمد الشوكي، صباح يوم الجمعة، 18 أغسطس، ودفنه في مسقط رأسه ف بني مزار بمحافظة المنيا، ومن المقرر إقامة عزاء له غدا الثلاثاء.

وتعد أغنية «أعملك إيه حيرتني» هي الأبرز في مشوار أحمد الشوكي، والتي جعلت نجمه يلمع في فترة التسعينات، لكنه لم يهنأ بنجاح الأغنية كثيرا حيث قام الفنان حسن الأسمر بإعادة غناء نفس الأغنية من بعده، ما جعل الأغنية تنسب لـ الأسمر بعدها، بسبب شهرة الأخير الأكبر.

وجمعت جلسة ودية بين أحمد الشوكي وحكيم وحسن الأسمر، للمصالحة بسبب أغنية أعملك ايه، ولم يبدي الشوكي أي رد فعل غاضب تجاه الأسمر، بسبب علاقة الود بينهما.

عزاء أحمد الشوكي

كشف حسام عزت - مدير أعمال الفنان الراحل أحمد الشوكي - عن إقامة عزاء نجم التسعينات، غدا الثلاثاء 22 أغسطس بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الاعظم بالجيزة.

وكتب حسام عزت، في منشوره عبر فيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الفنان / أحمد الشوكى غدا الثلاثاء بدار مناسبات مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الاعظم بجوار حلوانى تسيباس».

أحمد الشوكي وحكيم

أحمد الشوكي بدأ مشواره الفني مع بلدياته، نجم الاغنية الشعبية، حكيم، وأسسا معا فرقة “أنغام للغناء”، بعدها انفصلت الفرقة إلى فرقتين، الأولى خاصة بـ الشوكي ومعه مطربين، والثانية خاصة بـ حكيم ومعه مطربين أيضا.

ولمع نجم أحمد الشوكي، في تسعينيات القرن الماضي؛ من خلال أغنية “أعملك إيه حيرتني”، التي كانت أساسية في كل الأفراح الشعبية، لدرجة جعلت المطرب حسن الأسمر يعيد غنائها مرة أخرى.

وكان لـ أحمد الشوكي قصة مع حكيم، قبل سنوات، قد لا يعرفها البعض، حينما عرض «السبكي»، أغنية “حلاوة روح” عليه وعلى حكيم، ومطربين آخرين.

وحينما علم أحمد الشوكي، أن حكيم مرشح لـ أغنية حلاوة روح؛ نصح السبكي بأن صديقه “حكيم”، هو الأنسب لغنائها، وبالفعل، حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وفاة أحمد الشوكي

توفي صباح يوم الجمعة 18 أغسطس الجاري، المطرب أحمد الشوكي صاحب أغنية أعملك إيه حيرتني، والتى اشتهرت فى التسعينيات وكانت من أنجح الأغنيات.





أحمد الشوكي ومسيرته

يعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا، بدأ مشواره الفني عام 1985، وكان أول ألبوم له “أعملك إيه”، في عام 1991.

وكان يمتاز أيضا بموهبة التمثيل، وبدا مشواره الفني في عام 1993، مع الفنانة ميمي جمال، والفنان حسين الشربيني، في مسرحية “احترس من الشوادر”.

كما قدم فيلم “الشبر ونص” مع حسن حسني، ومسرحية “روايح” مع الفنانة فيفي عبده، وأيضا مسلسل “قمر” مع الفنانة فيفي عبده، وطرح العديد من الألبومات الشعبية.