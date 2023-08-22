أهلاوي ولا زملكاوي؟ زوجة مدحت شلبي تكشف انتماءه الكروي.. وهذه حقيقة انتقاله للسعودية

علقت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية، قائلة: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت إني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".

وأضافت الفنانة سحر نوح، في تصريحات متلفزة،: "مدحت مش هيكون مقيم هناك، لكن هيروح فترة إذاعة المباريات ويرجع هنا مرة أخرى، وهيقدم برنامج من هنا في مصر"، موضحة: "نفسي أخوض التجربة وأروح السعودية لأني مروحتش قبل كده".

أهلاوي ولا زملكاوي؟

ردت الفنانة سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، زوجة المعلق مدحت شلبي، على سؤال "هل مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟".

وقالت الفنانة سحر نوح، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مدحت ولا أهلاوي ولا زملكاوي، هو في الأصل كان مدرب كرة".

واستطردت زوجة المعلق مدحت شلبي: "عمري ما سألت ولادي عن انتمائهم في الكرة، لكن أعتقد ابني أهلاوي، وبنتي مالهاش في الكرة".

الفنانة سحر نوح تتحدث عن والدها

فيما قالت الفنانة سحر نوح ، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، إن والدها هو أول فنان مصري يمثل على المسرح الفرنسي.

وأضافت: "والدي كان صديق صلاح جاهين وشاركه في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في جريدة الوفد".

وتابعت: “محمد نوح لديه ألحان كثيرة لم تخرج للنور”.

وعن رأيه في فن المهرجانات الحالي، نوهت بأنه لن يحب هذا النوع حاليا؛ لأن الكلام الحالي لا يتناسب مع زمنه وعصره، فالمهرجانات لن ترضيه على الإطلاق.

