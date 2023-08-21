سحر نوح: والدى أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي.. فيديو

قالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان الراحل محمد نوح، إن والدها هو أول فنان مصري يمثل على المسرح الفرنسي.

وأضافت الفنانة سحر نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "والدي كان صديق صلاح جاهين وشاركه في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في جريدة الوفد".

وقالت الفنانة سحر نوح: محمد نوح لديه ألحان كثيرة لم تخرج للنور، وعن رأيه في فن المهرجانات الحالي، نوهت بأنه لن يحب هذا النوع حاليا؛ لأن الكلام الحالي لا يتناسب مع زمنه وعصره، فالمهرجانات لن ترضيه على الإطلاق".