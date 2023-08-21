نجلة محمد نوح: والدي ماكنش هيحب المهرجانات لو كان عايش.. فيديو

كشفت الفنانة سحر نوح، تفاصيل تربية والدها الفنان محمد نوح لها وأسرتها.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي (محمد نوح) ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم.

وبشأن مشوارها الفني، لفتت سحر نوح إلى أنها غنت لوالدها؛ تعبيرا له عن حبها وتقديرها له، معلقة: الأغنية بتتكلم عن الرحيل وتأثير الأب على أولاده، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال بشكل عام.

وعلقت: محمد نوح مثل «الدخيل، قانون إيكا، شباب في العاصفة، مزيكا في خطر»، وهو أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي، وكان صديق صلاح جاهين في عدة أعمال خارج مصر، بالإضافة إلى أنه كان كاتبا في جريدة الوفد.

وقالت الفنانة سحر نوح: محمد نوح لديه ألحان كثيرة لم تخرج للنور، وبشأن رأيه في فن المهرجانات الحالي، نوهت أنه لن يحب هذا النوع حاليا؛ لأن الكلام الحالي لا يتناسب مع زمنه وعصره، أما المهرجانات لن ترضيه على الإطلاق.