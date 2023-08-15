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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجلة محمد نوح تفجر مفاجأة عن علاقته بالرئيس السادات وسبب خلافهما

محمد نوح و الرئيس
محمد نوح و الرئيس السادات

كشفت سحر نوح، ابنة الفنان الراحل محمد نوح، سبب توتر علاقته بالرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وكذل كبداية صداقتهم.

وقالت سحر نوح ، خلال حوارها ببرنامج "الستات" المذاع على قناة “النهار”، إن علاقة والدها الراحل توترت بالرئيس السادات؛ بسبب مسرحية قدمها "نوح" بعنوان “كلام فارغ"، كانت تنتقد الأوضاع المصرية، وتناقش الأزمات التي كان يعاني منها المجتمع بتلك الفترة.

وأضافت، أنه قام بغناء موالًا بالمسرحية بعنوان “الكوسة” ، والذي كان يقول فيه: “يا بلدنا يا عجيبة فيكي حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني”، منوهة بأن هذه الأغنية تسببت في سجنه.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق أنور السادات سمع عن هذا الموال بعد ذلك، وأبدى إعجابه به، وطلب والدها لمقابلته، وقام بمكالمته هاتفيا ولكن جدتها قامت بالرد ولم تصدق أن رئيس الجمهورية يقوم بمكالمة ابنها؛ فأغلقت الهاتف، ومن بعدها تقابلا وأصبحا صديقين مقربين، ولم تحدث أي مناسبة إلا وتجمع بينهما.

غنى بأفراح أولاد الرئيس الراحل أنور السادات


وتابعت،: “والدي غنى في كل أفراح أبناء الرئيس السادات، وفي العديد من المناسبات التي كان يحضرها الرئيس الراحل”.

 

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