ابنة محمد نوح: كان معارضا واتسجن وعاشقا لوطنه ويشم رمل سيناء

قالت الفنانة سحر نوح، نجلة الموسيقار الراحل محمد نوح، إن والدها كان بفترة ما ممنوع من الظهور معقبة: "كان بيغني لكن الإعلام قافل عليه شوية"، موضحة أنه كان يشعر بأن ما يمتلكه أكبر بكثير من ما يعرفه الجمهور عنه.

وأضافت سحر نوح، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إلى وجود خلافات شخصية معه بسبب أغانيه خاصة بفترة النكسة، معقبة: "بابا كان ثائر و بيمشي في الشارع يعزف بالعود مع الناس".

وأوضحت، أن محمد نوح كان يغني هو و فرقته بالحسين و الأحياء الشعبية و تم سجنه هذه الفترة، مؤكدة أن والدها كان معارض كاره و لكنه كان معارض حميد، و قام بعرض مسرحي "كلام فارغ" للراحل أحمد رجب و كانت تناقش الأزمات التي كان يعاني منها المجتمع بتلك الفترة.

ولفتت، إلى أن والدها كان مثقف و يحب القراءة كثيرا و كان عاشقا لوطنه، كاشفة أنه قبل رحيله كانت بجانبه زجاجة من رمل سيناء يقوم بشمها، قائلة: "مشوفتش حد بيحب بلده زي بابا و كان بيحب تراب البلد".

سبب رفضه الجنسية الفرنسية

وتابعت، أن والدها رفض الحصول على الجنسية الفرنسية بالرغم من أنها كانت حقه، بسبب حبه الشديد لمصر و عدم رغبته في الانتماء لغيرها.

