نفس المكان والتوقيت.. ابنة محمد نوح تكشف عن سر بلحظاته الأخيرة

أكدت الفنانة سحر نوح، نجلة الموسيقار الراحل محمد نوح، أن كل يوم بالنسبة لها هو ذكرى رحيل والدها، موضحة أنها تعاني من نوبة هلع منذ وفاته و حتى الأن و غير قادرة على التخلص منها.

وأوضحت سحر نوح، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن والدها بيوم وفاته كان بصحة جيدة و متألق و يقيم صالون ثقافي بمنزلهم، و كانت شديدة الارتباط به و دائما بجانبه و خاصة بفترته الأخيرة، مضيفة أن يومها كانت تقرأ له الجريدة و قال أنه يتمنى الموت و في انتظاره.

وأضافت نجلة الموسيقار الراحل محمد نوح، أنه طلب منها الاحتفاظ بهذا الجورنال و على تاريخه، و أثناء ذهابه للنوم توفى بمجرد نومه على سريره، معقبة: "بابا كان يتمنى دايما أنه يموت في سريره و أكون جنبه"، و كان محمد نوح بفترته الأخيرة يناديها بوالدته.

سعيدة أن اللي طلبه والدي اتحقق

وكشفت، أن محمد نوح رحل بنفس يوم و مكان و توقيت رحيل والدته، لافتة إلى أنها شعرت بانهيار و عدم إدراك بعد لحظة وفاته، و قامت بالاتصال بجميع من كانوا موجودين بالصالون الثقافي لإخبارهم، و زوجها "مدحت شلبي" أثناء برنامجه على الهواء.

وتابعت، "يسعدني أن اللي طلبه والدي اتحقق و لكن أنا بقيت واحدة أخرى من وقت وفاته".