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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة مدحت شلبي تفجر مفاجأة على الهواء بشأن انتقاله للسعودية.. فيديو

مدحت شلبي
مدحت شلبي

علقت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية.

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سحر نوح: والدى أول مصري يمثل على المسرح الفرنسي.. فيديو

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الفنانة سحر نوح: والدي علمني حب مصر

وقالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت أني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".


وأشارت الفنانة سحر نوح،: "مدحت مش هيكون مقيم هناك، لكن هيروح فترة إذاعة المباريات ويرجع هنا مرة أخرى، وهيقدم برنامج من هنا في مصر"، موضحه: "نفسي أخوض التجربة وأروح السعودية لأني مروحتش قبل كده".
 

مدحت شلبي المعلق مدحت شلبي السعودية برنامج صالة التحرير الفنانة سحر نوح الفنان محمد نوح

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