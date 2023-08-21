زوجة مدحت شلبي تفجر مفاجأة على الهواء بشأن انتقاله للسعودية.. فيديو

علقت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، على انتقال زوجها المعلق مدحت شلبي، للعمل في إحدى القنوات السعودية.

وقالت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "لسه مش عارفه هسافر معاه ولا لا، لكن أنا اتربيت أني أنا مع زوجي في المكان اللي هو متواجد فيه".



وأشارت الفنانة سحر نوح،: "مدحت مش هيكون مقيم هناك، لكن هيروح فترة إذاعة المباريات ويرجع هنا مرة أخرى، وهيقدم برنامج من هنا في مصر"، موضحه: "نفسي أخوض التجربة وأروح السعودية لأني مروحتش قبل كده".

