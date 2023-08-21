الفنانة سحر نوح: والدي علمني حب مصر

تحدثت الفنانة سحر نوح، عن والدها الفنان محمد نوح، قائله: "والدي يحدثنا عن مصر طوال الوقت، وعلمني حب مصر".

وأضافت الفنانة سحر نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "والدي من حبه في الوطن اتعلم اللغة المصرية القديمة"، لافته: "والدي كان رافض فكرة إني أهاجر أو أخذ جنسية أخرى".

وأشارت الفنانة سحر نوح،: "والدي طوال الوقت كان يقرأ لنا عن تاريخ مصر، وكأن يأخذنا في رحلات للتعرف على تاريخ مصر".

أوضحت: "أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي (محمد نوح) ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم".

