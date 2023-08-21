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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفنانة سحر نوح: والدي علمني حب مصر

الفنانة سحر نوح
الفنانة سحر نوح

تحدثت الفنانة سحر نوح، عن والدها الفنان محمد نوح، قائله: "والدي يحدثنا عن مصر طوال الوقت، وعلمني حب مصر".

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وأضافت الفنانة سحر نوح، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "والدي من حبه في الوطن اتعلم اللغة المصرية القديمة"، لافته: "والدي كان رافض فكرة إني أهاجر أو أخذ جنسية أخرى".

 

وأشارت الفنانة سحر نوح،: "والدي طوال الوقت كان يقرأ لنا عن تاريخ مصر، وكأن يأخذنا في رحلات للتعرف على تاريخ مصر".

أوضحت: "أولادي مختلفين عن جيلهم، وأخذوا طباع والدي (محمد نوح) ويدرسون الحضارة القديمة ويستمعون للموسيقى الكلاسيكية، وأترك لهم الحرية كاملة في كل ما يخصهم".
 

الفنانة سحر نوح الحضارة القديمة اللغة المصرية القديمة

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