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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماما وعم حسن بتاع المطبخ.. ابنة البلوجر أم زياد: أبويا اللي شاف الفيديو

صدى البلد

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، بإعترافات تفصيلية حول واقعة إتهام والدتها وشقيقها بالإتجار في البشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

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إعترافات ابنة البلوجر هبة السيد..

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد خلال التحقيقات: الفيديو اللي سبب التشهير بيا ده كان سببه إن ماما وبابا في بينهم خلافات كتير أوي من ساعة ما اتطلقوا ومن ساعتها المشاكل ما هديتش خالص الموضوع ده ابتدى لما ماما كانت بتنزل فيديوهات ليها لما اتجوزت عم حسن بتاع المطبخ اللي كان بيركب لها المطبخ في شقتنا الجديدة وكانت بتقول في الفيديو إنها اتجوزت شخص تاني غير بابا عشان الناس تنساه خالص وإن الشخص ده جابلها شقة في القاهرة ودهب كتير وبتقول إنه له اخوات كتير وده كله عشان تلمع صورته قدام الناس وفي نفس الوقت مكنتش بتقول اسمه قدام الناس وده لأن هو مش معرف غير أمه وأبوه بالجوازة دي ومش قايل لحد من بقية أهله بخصوص الجوازة  وده لأنه مجبلهاش أي حاجة ومدفعش أي حاجة حتى فلوس المأذون هي دفعها وده کله عشان تتطلع صورة أبويا وحشة قدام الناس والمشاهدين وعشان الناس تبقى متشوقة تعرف مين جوزها الجديد اللي جبلها كل ده وعشان المشاهدات تزيد وفي الوقت ده أنا مشفتش الفيديو ولا اخويا وابويا هو اللي شافه لما كنا عنده وساعتها أبويا شاف الفيديو ومعجبوش إنها بتعيب فيه وبتشكر في اللي اتجوزته جدید ده،وخصوصا إن أبويا عارف جوزها الجديد كويس وإنه شحات وجعان وإن أمي هي اللي بتصرف عليه وعاملة منه حاجة قدام الناس وبتعيب في أبويا.

هبة السيد ام زياد

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