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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

المستشارعبدالشافي
المستشارعبدالشافي عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد هشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الاحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، والمقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.  

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بعد تعاطيه مخدر "الايس"..

اعترف المتهم بتحقيقات النيابه العامه حال استجوابه في حضور دفاع "منتدب" بارتكابه واقعه قتل المجني عليه وفصل ذلك في قوله بانه عقب زواجه واقامته بمنطقه السادس من اكتوبر محافظه الجيزه منذ ست سنوات كان دائم التردد على مسكن اسرته واشقائه وزوجه والده والذي يقع في العقار1 شارع فتحي عبد العظيم من شارع الوحده العربيه العمرانيه وقد سمع من ارمله والده جمالات محمد محمد برغبتها في الزواج من المجني عليه والذي يقطن بذات العقار في شقه تقع بالطابق الاول فوق الارضى وانها ستثتأثر بها بعد وفاته مما يحرم الاسره من الانتفاع بتلك الشقه فانتوى الخلاص منه بقتله فعقد العزم وبيت النيه على الخلاص منه وذلك بان يشيع بين البعض من قاطنى العقار بتسرب رائحه الغاز في العقار ومنهم المجني عليه حتى يتمكن من الدخول في الشقه سكنه وقتله وفتح الغاز بها حتى يتأكد من قتله ونفاذا لما انتواه توجه الى مسكن اسرته مساء يوم 12/8/2022 بعد تعاطيه مخدر "الايس" الذي اعتاد على تعاطيه مع مخدر الحشيش بحجه المبيت معهم.

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مبلغ نقدي قدره 280 جنيه..

 وفي الساعه 6:00 صباح اليوم التالي بدأ في تنفيذ خطته بان طرق باب شقه احد الجيران بذات العقار المدعو سمير رجب ابراهيم "شاهد الاثبات الخامس" واخبره باشتمامه رائحه غاز سائلا اياه بمصدرها وطالبا منه تفقد محل سكنه فاخبره بعدم اشتمامه لثمه رائحه وطلب منه الانصراف ثم توجه الى شقه المجني عليه وقام بالطرق عليه ففتح له واخبره باشتمامه رائحه غاز بشقته فنفى المجني عليه ذلك وطلب منه الدخول حتى يتاكد بنفسه صدق ما يقول وهو ما كان يقصده من ذلك ونفاذا لذلك توجها سويا الى داخل المطبخ والتي بها مصدر الغاز وطلب من المجني عليه ان يتاكد من عدم وجود تسريب غاز باجهزته وكذلك فعل المجني عليه وحال ذلك ابصر المتهم قطعه حديديه امامه على نافذه المطبخ وفي غفله منه قام بضربه بها على راسه عده ضربات وفي اماكن متفرقه براسه وعلى يده اليمنى حتى سقط ارضا واخذ مفتاح الشقه وذهب الى الصيدليه واشترى جوانتيات حتى لا تظهر بصماته بمكان الجريمه وتعاطى مخدر الايس وعاد مره اخرى الى شقه المجني عليه واستولى منها مبلغ نقدي قدره 280 جنيه ومفتاح الشقه وانصرف بعد فتح محبس الغاز بها لتجهيل سبب الوفاه والقى بالمفتاح والجونتيات والقفازات على سطح العقار المجاور والتي ارشد عنها وتم ضبطها.

وحكمت المحكمه حضوريا وباجماع اراء اعضائها بمعاقبه احمد صلاح محمد احمد بالاعدام شنقاً عما اسند اليه والزمته بالمصاريف الجنائيه وفى الدعوى المدنيه باحالتها بحالتها الى المحكمه المدنيه المختصه بلا مصاريف .

جنايات الجيزة العمرانية واقعة العمرانية

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