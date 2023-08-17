ضربها بعصا خشبية .. القصة الكاملة لمصرع طفلة على يد عشيق والدتها بالإسكندرية

طفلة في عمر الزهور لم تتجاوز السنوات الست، لم تكن تتخيل أن رحلتها مع الحياة ستنتهي قبل أن تبدأ، وبسبب علاقة أثمة بين والدتها وعشيقها الذي انهال عليها ضربًا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

الشيطان يكمن في التفاصيل، الأم دخلت في علاقة محرمة مع أحد الأشخاص، بعد خلافات مع زوجها، وكانت هذه الطفلة البريئة الضحية في النهاية، حيث لقيت مصرعها متأثرة بإصابات جسيمة بمختلف أنحاء جسدها، بعدما انهال عليها عشيق والدتها ضربًا.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمي العام بوصول طفلة متوفاة والاشتباه جنائيًا في موتها.

انتقل ضباط القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وجود جثة لطفلة عمرها نحو 6 سنوات، مقيمة دائرة القسم، ولها عنوان آخر بكفر الدوار بالبحيرة، وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم.

وبسؤال والدتها، تبلغ من العمر 35 عامًا، ربة منزل، قررت أنها تركت مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والإقامة وأطفالها بشقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة، لوجود خلافات بينها وزوجها "والد الطفلة".

وأضافت الأم في التحقيقات بارتباطها بعلاقة عاطفية بشاب يصغرها بنحو 10 سنوات مسجل خطر ومقيم دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، له معلومة جنائية مسجلة.

واعترفت أن عشيقها اعتدى على ابنتها بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتها المنوه عنها، مشيرة إلى أن الطفلة شعرت في اليوم التالي بحالة إعياء فنقلتها إلى المستشفى وتبين وفاتها.

ألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على المتهم المذكور وبحوزته الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا جريمته بعدم سماع كلامه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.