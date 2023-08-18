مدير إسعاف مطروح: 15 سيارة إسعاف نقلت مصابي حادث انقلاب اتوبيس سياحي

أوضح الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح أنه تم تلقى بلاغا بانقلاب اتوبيس سياحى أعلى كوبري الماظة في الساعة١٠،٣٤ صباح اليوم الجمعة.



وأضاف أنه فور ورود البلاغ تم الدفع بعدد ١٥ سيارة خلال اقل من ٦ دقائق وتم نقل جميع المصابين بعدد ٤٨ مصاب منهم نقل ٣١ مصاب الى مستشفى مطروح العام و١٧ إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى .

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب اتوبيس بالكيلو 39 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

و استقبلت مستشفى مطروح العام ومستشفى راس الحكمة 48 مصاب .

