أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

في واقعة غريبة من نوعها، تم القبض على طبيب مزيف يمارس مهنة الطب ويقوم بإجراء عمليات ولادة في محافظتي الشرقية والإسكندرية بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق الإعلانات على فيسبوك.. فما القصة؟

تمت القبض على الطبيب المزيف الذي قام بإجراء عمليات ولادة للنساء في المحافظتين المذكورتين، وذلك مقابل مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز 2000 جنيه لكل عملية.

تفاصيل واقعة طبيب النساء المزيف

أظهرت التحقيقات، أن المتهم حصل على تدريب في مجال التمريض وقام بالتنكر بصفة طبيب نساء وتوليد ليقوم بإجراء العمليات بأسعار أقل من تلك التي يفرضها الأطباء الآخرون.

تبين أيضًا أن الطبيب المزيف كان يعلن عن نشاطه لسكان مدينة الحسينية بالشرقية عبر فيسبوك، وكان يستقبل المرضى ويقوم بالفحص الطبي لهم في عيادته بنفس المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن أن الطبيب المزيف قد قام بنشاط مماثل من خلال عيادة أخرى في محافظة الإسكندرية.

كما أوضحت التحقيقات، أن الرجل كان يطمح لأن يصبح طبيبًا، ولكنه لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب، لذا قرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد أن أكمل دورة تدريبية في مجال التمريض.

تمكنت الشرطة من ضبط الطبيب المزيف وعثروا على هاتفين محمولين ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية بحوزته.

وبعد مواجهته، اعترف بأنه قام بانتحال صفة طبيب وأنشأ حسابًا على فيسبوك لممارسة نشاطه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق في الأمر.

ما عقوبة انتحال صفة طبيب؟

وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب، يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة 10 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.