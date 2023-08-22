عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

عملية ولادة
عملية ولادة

في واقعة غريبة من نوعها، تم القبض على طبيب مزيف يمارس مهنة الطب ويقوم بإجراء عمليات ولادة في محافظتي الشرقية والإسكندرية بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق الإعلانات على فيسبوك.. فما القصة؟

تمت القبض على الطبيب المزيف الذي قام بإجراء عمليات ولادة للنساء في المحافظتين المذكورتين، وذلك مقابل مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز 2000 جنيه لكل عملية.

تفاصيل واقعة طبيب النساء المزيف

أظهرت التحقيقات، أن المتهم حصل على تدريب في مجال التمريض وقام بالتنكر بصفة طبيب نساء وتوليد ليقوم بإجراء العمليات بأسعار أقل من تلك التي يفرضها الأطباء الآخرون.

تبين أيضًا أن الطبيب المزيف كان يعلن عن نشاطه لسكان مدينة الحسينية بالشرقية عبر فيسبوك، وكان يستقبل المرضى ويقوم بالفحص الطبي لهم في عيادته بنفس المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن أن الطبيب المزيف قد قام بنشاط مماثل من خلال عيادة أخرى في محافظة الإسكندرية.

غاب عن الشغل.. الإدارية ترفض محاكمة طبيب

أجرى عمليات جراحية للسيدات.. عقوبات رادعة تنتظر منتحل صفة طبيب بالحسينية

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

سبب احتلال مصر المركز الأول في الولادة القيصرية؟.. طبيب يجيب

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

كما أوضحت التحقيقات، أن الرجل كان يطمح لأن يصبح طبيبًا، ولكنه لم يتمكن من الالتحاق بكلية الطب، لذا قرر تحقيق حلمه بالعمل كطبيب بعد أن أكمل دورة تدريبية في مجال التمريض.

تمكنت الشرطة من ضبط الطبيب المزيف وعثروا على هاتفين محمولين ومبلغ مالي وعدد من الأدوات الطبية بحوزته.

وبعد مواجهته، اعترف بأنه قام بانتحال صفة طبيب وأنشأ حسابًا على فيسبوك لممارسة نشاطه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق في الأمر.

ما عقوبة انتحال صفة طبيب؟

وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب، يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة 10 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

طبيب نساء مزيف عقوبة انتحال صفة طبيب تفاصيل واقعة طبيب النساء طبيب الشرقية المزيف عمليات ولادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

دعاء يوم عرفة مكتوب ومستجاب.. ردده بهذه الكيفية عن النبي

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة رددها الأنبياء جامعة للخيرات وأفضل 310 أدعية مستجابة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

دعاء يوم التروية.. يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك ردده طوال الـ24 ساعة

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تفتح أبواب السماء والخيرات والأرزاق

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

رسميا.. انطلاق قمة البريكس الـ 15 في جوهانسبرج

قرار هام من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ