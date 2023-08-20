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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل مثيرة في واقعة طبيب مزيف أجرى عمليات جراحية خطيرة للسيدات

صدى البلد

"المهنة، طبيب مزيف،التهمة، انتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات خطيرة للسيدات"، تلك كانت بداية الاتهامات الموجهة للمتهم بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات للسيدات مقابل مبالغ مالية طائلة في الشرقية.


المتهم استغل حاجة الناس وجهلهم، وترك عقله للشيطان يدير أمره، حتى قام بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يُعلن فيها عن كونة طبيب بشري،  متخصص في اجراء عمليات جراحية.

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هنا ذاع صيت المتهم، واشتهر في مركز شرطة الحسينية، بالطبيب الجراح،وفي إحدى الليالي لم يكن يعلم الطبيب انه سوف يكون في قبضة رجال المباحث متهما بواقعة انتحال صفة طبيب وإجراء عمليات جراحية خطيرة.

حتى ابلغت عنه احدى السيدات، بعد اجراء عمليه عند الطبيب المزيف تدهورت خلالها حالتها الصحية وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية التي بدورها قامت بإجراء التحريات، وضبطه متهما بواقعة انتحال صفة طبيب، وإنشاء صفحه عبر الفيسبوك فضلا عن إجراء عمليات جراحية خطيرة.

طبيب مزيف 

 

وكانت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزته (2 هاتف محمول – مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية) ، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

طبيب مزيف إجراء عمليات جراحية إجراء عمليات انتحال صفة طبيب طبيب بشري

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