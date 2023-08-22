طرحت المطربة عاليا أغنيتها الجديدة "بطلنا" والتي تصدرت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، بعد طرحها بـ7 ساعات فقط على اليوتيوب.

وأشاد المستمعين للأغنية بكلمات الأغنية التي تقول:"بطلنا نكون متاحين وقت فراغكم وفضاكم.. وأما بنحتجكم تختفوا ولا عمرنا نلقاكم".

"بطلنا" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسبق وقدمت "عليا" دويتو غنائي مع النجم تامر حسني في أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغاني ألبوم "اخترت صح".

كما حققت أغانيها نجاحات كبيرة مثل أغنية "روق علينا" التى طرحتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.

المطربة عاليا تُشعل اليوتيوب بأغنيتها الجديدة «بطلنا».. فيديو

المطربة عاليا

المطربة عاليا

المطربة عاليا