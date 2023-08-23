نوفيتيك تعزز قوة فيراري 812 كومبيتيزيوني بقوة 854 حصان

تعتبر سيارة فيراري 812 كومبيتيزيوني سيارة سياحية فاخرة مزودة بمحرك V12 أمام السائق الذي يدير العجلات الخلفية، حصلت شركة نوفيتيك المختصة في تعديل السيارات على الحصان الجامح وأعطته ترقية للطاقة.

فيراري 812 كومبيتيزيوني

ترفع نوفيتيك قوة الإنتاج إلى 854 حصانًا (637 كيلووات) و524 رطلًا قدمًا (711 نيوتن مترًا). تضيف الشركة أيضًا عادمًا مطليًا بالذهب، ويمكن للمشترين تحديد ما إذا كان هناك إدارة صوتية نشطة أم لا.

فيراري 812 كومبيتيزيوني

يأتي طراز 812 Competizione مزودًا بمحرك V12 سعة 6.5 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي بقوة 830 حصانًا و510 رطل قدم من عزم الدوران. تصل القوة القصوى إلى 9,250 دورة في الدقيقة، ويدور المحرك حتى 9,500 دورة في الدقيقة. تصل الكوبيه إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.85 ثانية و 124 ميلاً في الساعة في 7.5 ثانية. السرعة القصوى هي 211 ميلا في الساعة.

فيراري 812 كومبيتيزيوني

تحصل سيارة 812 Competizione المعدلة على عجلات مقاس 22 بوصة من شركة Vossen بالإضافة إلى ترقية القوة. تعمل النوابض المعدلة على خفض ارتفاع السيارة بمقدار 0.98 بوصة (25 ملم). يقوم نظام الرفع الأمامي برفع المقدمة بمقدار 1.575 بوصة (40 ملم) للتغلب على العوائق.

تم بيع سيارتي فيراري 812 Competizione وAperta المكشوفة بمجرد الإعلان عنها، وحددت الشركة الإنتاج بـ 999 سيارة فقط من طراز الكوبيه و 599 نموذجًا من طراز السقف المفتوح.

سائق فيراري للفورمولا 1 كارلوس ساينز جونيور هو من بين الأشخاص الذين يمتلكون سيارة 812 كومبيتيزيوني. لقد اشترى واحدة من خلال برنامج التخصيص Tailor Made الخاص بشركة صناعة السيارات والذي يتميز بجسم فضي داكن مع تشطيب حريري وعجلات سوداء ومساميك فرامل حمراء. في الداخل، غطّى ساينز ألواح مداس مصنوعة من ألياف الكربون وعليها عبارة "Smoother Operator" وسجاد يحمل رقم السباق 55 الخاص به.