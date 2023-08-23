أهمية مياه الردياتير في السيارة وطرق تزويدها

يعتبر الردياتير المبرد الخاص بالسيارة، وهو عبارة عن علبة معدنية مكونة من عدة أجزاء، يمر بداخلها عدد من الأنابيب الصغيرة المسئولة عن سريان المياه بداخلها، حيث يصل هذا الماء إلى المحرك من أجل خفض حرارته.

وتعد مياه الردياتير عامل أمان فى السيارة والمسئولة عن تبريد المحرك، لذلك معرفة الطريقة الصحيحة لتزويدها فى الردياتير حتى نتجنب الوقوع في أي مشكلة، وتزداد في فصل الصيف حالات نقصان المياه فى الردياتير فى السيارة نظراً لدرجة الحرارة العالية خاصة عند قطع مسافات طويلة بالسيارة.

أهمية مياة الردياتير في السيارة وطرق تزويدها

قم بفك غطاء قربة المياه ببطء لتفريغ ضغط الهواء المتواجد في داخلها.

بعد انخفاض درجة حرارة المحرك، قم بفك غطاء قربة المياه في المحرك وقم بزيادة الماء إليها حتى يصل الى العلامة العليا فيها max.

عدم فتح غطاء الردياتير ولا غطاء قربة المياه في المحرك عندما يكون ساخناً، لأنه يشكل خطرًا كبيرًا جدًا عليك.

يفضل تزويد مياه الردياتير خلال فترة الصباح الباكر، وقبل إدارة المحرك وتشغيله، يتم فحص مياه الردياتير، وتزويدها في حالة نقصانها.

عند إضاءة اللمبة الخاصة بالحرارة في التابلوه، فيتم إطفاء السيارة حتى تهدأ، ثم إعادة تدويرها مرة أخرى قبل وضع المياه في الردياتير.