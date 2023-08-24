ماذا يحدث للجسم عند تناول طبق فاكهة يوميا؟

اكتشف الباحثون أن تناول 400 جرام من الفاكهة والخضروات كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف .

أحد الأسباب الرئيسية لتناول الفاكهه يوميا هو أن الألياف القابلة للذوبان في المنتج يمكن أن تساعد في منع إعادة امتصاص الكوليسترول من الأمعاء ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم

كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن تناول فواكهه مختلفه في اليوم قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تتراوح من 10٪ إلى 19٪ ، هذا جزئيًا بفضل البوتاسيوم يوفر المنتج المزيد من هذا المعدن الخافض لضغط الدم أكثر من أي مجموعة غذائية أخرى،وارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.