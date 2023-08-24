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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماجستير إدارة أعمال 2002.. السيرة الذاتية لـ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن أحمد عبدالرحمن الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد الذي تقرر تعيينه وفقا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 26 أغسطس رئيسا للبورصة المصرية.

الخبرات العملية لـ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

شغل أحمد الشيخ منصب عضو مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) وعضوا بمجلس إدارة شركة إى جى أي تى للخدمات التقنية (EGIT)، كما شغل منصب عضوا بمجلس إدارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية وعضو مجلس إدارة لدى صندوق حماية المستثمر.

 

(ابريل 2018 - ديسمبر 2018) شغل أحمد الشيخ رئيسا لقطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق.

(سبتمبر 2013 - ابريل 2018) شغل أحمد الشيخ رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية ومساعد رئيس البورصة لشئون السوق.

(يونيو 2011 - سبتمبر 2013) مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون السوق و(2005 - 2011) المشرف على الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية ومساعد نائب رئيس الهيئة.

(2003-2005)  مدير عام إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية و(1999- 2003)  مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة المصرية.

(1997-1999)  إدارة متابعة ومراقبة التداول بالبورصة المصرية و(1996-1997) مشرف بشركة مصر للمقاصة و(1993- 1995) العمل بعدة إدارات فنية بالبورصة المصرية.

وعمل أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد محاضرا بالجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) لتأهيل منفذي العمليات ومديري الحسابات والمراقبين الداخليين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية محاضر بالبورصة المصرية داخلياً وخارجياً.

 

الخلفية العلمية والأكاديمية

حصل أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة على ماجستير إدارة الأعمال تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية عام 2002 ودبلوم أسواق المال الأكاديمية العربية عام 2001 ودبلوم استثمار وتمويل جامعة عين شمس عام 2000 وبكالوريوس تجارة شعبة محاسبة جامعة عين شمس عام 1992.

 

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين أحمد عبدالرحمن الشيخ على، رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، اعتبارا من 26/8/2023.

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