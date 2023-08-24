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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون مصري روسي في المجال الزراعي.. تفاصيل

صدى البلد

استقبل مركز البحوث الزراعية، اليوم، وفدا رسميا رفيع المستوى من المراكز البحثية والجامعات الروسية والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفدا من المراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص الروسي وبحضور نائب رئيس الأكاديمية الزراعية بروسيا الاتحادية وممثلين عن القطاع الخاص وعضو مجلس نواب عن مقاطعة كراسنودار الروسية والتي تعتبر سلة الغذاء في روسيا.

 

وقدم محمد سليمان، عرضا توضيحيا عن أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من أنشطة بحثية وإرشادية تساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

 

وأشار رئيس المركز إلى أن مركز البحوث الزراعية هو الذراع البحثي للزراعة المصرية وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي.
حيث ناقش الجانبان مجالات التعاون المقترحة في المجالات الزراعية المختلفة بين البلدين كما اتفق الجانبان المصري والروسي علي إعداد بروتوكول للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي يشمل التعاون في مجال تبادل الأصناف النباتية للمحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والأمصال واللقاحات البيطرية، كما تم الاتفاق علي التعاون في مجال الهندسة الزراعية وإدارة المخلفات والأسمدة والاستزراع السمكي وكذلك بناء القدرات.

كما تطرق اللقاء إلى تبادل الخبراء من الجانبين، واتفق الطرفان أيضا علي ضرورة البدء الفوري في العمل ووضع خطة تنفيذية واضحة المعالم.

وأكد د. رئيس المركز علي أهمية توسيع الميزان التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية إلى روسيا.

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