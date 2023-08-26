زواج نجمة ذا فويس كيدز من حبيبها اللبنانى.. صور

نشرت نور قمر نجمة ذا فويس كيدز صورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن حفل زفافها وعقد قرانها على خطيبها اللبنانى من خارج الوسط الفنى.

وظهرت نور قمر فى الصور والفيديوهات الخاصة بعقد القران مثل الأميرات وهو ما قاله عدد من المتابعين لها.

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نور قمر

نور قمر تعد إحدى نجمات ذا فويس كيدز والتى لفتت الأنظار إليها فى البرنامج وهى فى عمر 13 عاما وتتزوج وهى فى عمر 20 عاما.

نور قمر مطربة تونسية شاركت في برنامج اكتشاف المواهب التلفزيونية المخصصة للأطفال "ذا فويس كيدز"، ثم شاركت في فيلم البحث عن أم كلثوم.

وكانت نور قمر، كشفت في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على إنستجرام عن خطوبتها من حبيبها اللبناني.

واستعرضت "نور"، خاتم الخطوبة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قلت نعم".