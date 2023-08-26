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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجانب الدايت .. حيل بسيطة تساعد في التخلص من الكرش

الكرش
الكرش

 يعاني الكثير من الرجال والنساء من بروز الكرش حيث يشوه المظهر العام وعند البدء في رجيم يستغرق الأمر وقتا طويلا مع بعض الأشخاص 

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ونعرض لكم مجموعة من الحيل التي تساعد في تسريع عملية التخلص من الكرش وذلك، وفقا لموقع تايم نيوز

للتخلص من الكرش أوقف سيارتك بعيدًا عن المكان الذي تريد الذهاب إليه وقم بالمشي.
استخدم الدراجة للتنقل في جميع أنحاء المدينة.
استخدم الدرج بدلاً من المصعد أو السلم الكهربائي.
المشي بعد الوجبات يقلل الكرش.
قم من خلف مكتبك للقيام ببعض الأنشطة الحركية.
قم بأنشطة ممتعة مثل المشي في الطبيعة والرقص واللعب مع طفلك.
تناول المزيد من الألياف للتخلص من الكرش.


إن تناول الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الألياف سيجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة وهذه الأطعمة تطهر الجسم وتخفض مستويات الكوليسترول وتقلل الدهون .

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