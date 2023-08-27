سبب غير متوقع وراء جفاف الشعر في الصيف وطرق علاجه

شمس الصيف ليست لطيفة كما تبدو، فالتعرض لأشعة الشمس على المدى الطويل قد يكون قاسيًا جدًا على شعرك.

خلال فصل الصيف، تزداد شدة أشعة الشمس، ويصبح الهواء المحيط أقل رطوبة.

عندما تتعرض فروة رأسك مباشرة لهذه الأشعة، فإنها تستنزف الرطوبة الموجودة على فروة الرأس وخصلات الشعر مما يؤدي بدوره إلى شعر باهت وجاف، ويصبح الشعر أكثر هشاشة وعرضة لتساقط الشعر.

نصائح لحماية الشعر في الصيف

1. احمي شعرك عند الخروج

الحل البسيط لتساقط الشعر في الصيف هو حجب أشعة الشمس التي تصل مباشرة إلى شعرك عن طريق تغطية شعرك كلما خرجت في الشمس.

2. تحقق من مستويات الترطيب لديك:

يشكل الماء حوالي 25% من وزن خصلة شعر واحدة، في الصيف، يكون جسمنا أكثر عرضة للجفاف إذا لم يتم اتباع الترطيب المناسب وهذا بدوره يوقف نمو الشعر.

يعد الماء مكونًا رئيسيًا يدعم الفيتامينات وتدفق العناصر الغذائية إلى فروة الرأس مما يساهم في نمو شعرك ويزيل مشاكل مثل القشرة.

بهذه الطريقة، تبقى بصيلات الشعر رطبة، ويتحسن نسيج الشعر أيضًا.

لذلك من المهم أن تشرب الكثير من الماء في الصيف لضمان صحة فروة رأسك، في الصيف، ينصح بشرب 2-3 لتر من الماء يومياً.

المصدر pantene