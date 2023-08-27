الحكام يرفضون تصنيف بيريرا ويطالبون اتحاد الكرة بإلغائه

رفض عدد كبير من الحكام بمختلف الدرجات التصنيف الذى اقترحه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة .

وطالب غالبية الحكام بمختلف الدرجات مجلس ادارة اتحاد الكرة بإلغاء تصنيف قضاة الملاعب .

ويري الحكام بمختلف الدرجات أن نظام تصنيف الحكام يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في ادارة المباريات ضمن مختلف المسابقات المحلية.

أبرز بنود لائحة الحكام

قرر اتحاد الكرة اعتماد لائحة الحكام للموسم الجديد والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على النحو التالي:

الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني"

أما المستويات من الرابع وحتى السادس تابع لإشراف المناطق الفرعية، لإدارة مسابقات القسم الثالث والرابع ومسابقات الناشئين ودوريات القطاعات والجمهوري

معايير تصنيف الحكام

وسوف يتم التصنيف على أساس في البداية تقارير الحكام خلال الموسم المنتهى بناء على تقارير المباريات

وبعدها الإختبارات سواء الكشف الطبي، إختبار اللياقة البدنية

والإختبارات النظرية من إختبارات قانون، ولغة، وفيديو تست، وأخيرا الإختبارات العملية داخل الملعب، وتقيمات المعسكرات.