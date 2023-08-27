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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| شاحنة تحمل سيارات فارهة تتعرض لحادث

شاحنة بها سيارات
شاحنة بها سيارات فارهة تتعرض لحادث

تعرضت سيارة نقل كانت تحمل علي متنها العديد من السيارات الفارهة الجديدة لحادث علي احدي الطرق البريطانية، حيث تعرض شاحنة نقل السيارات إلي الانقلاب علي الطريق السريع A20  المتواجد بالقرب من فارنينجهام في كينت.

شاحنة بها سيارات فارهة تتعرض لحادث

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شاحنة بها سيارات فارهة تتعرض لحادث

تعرضت9 سيارات كانت علي متن الشاحنة للضرر منها سيارات مرسيدس وأستون مارتن وبي إم دبليو ولامبورجيني، وقد حدث ذلك الانقلاب علي طريق مزدوج مزدحم بالسيارات .

شاحنة بها سيارات فارهة تتعرض لحادث

جاءت شركة كينت الي مكان الحادث بعد تعرض سيارة النقل للانقلاب علي الطريق ، وتبين أن السائق أصيب إصابات خفيفة، وبعدها قامت الشرطة بأغلاق الطريق لحين سحب السيارات المتضررة.

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