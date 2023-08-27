استدعاء لـ سيارات فيات تيبو بمصر.. لهذا السبب

أطلق وكيل سيارات فيات بالسوق المصرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك حملة استدعاءات لـ بعض طرازات فيات تيبو سواء كانت الهاتشباك والسيدان المنتجة من عام 2021 حتي عام 2022 .
- سبب استدعاء فيات تيبو
أعلن وكيل فيات تيبو عن تلك الحملة من أجل الكشف وتحديث برامج عمل الوسائد الهوائية ، وذلك الاستدعاء من اجل التأكد من سلامة الوسائد الهوائية ومطابقتها بمعايير السلامة والأمان .
بالتالي طالب جهاز حماية المستهلك من أصحاب تلك السيارات المنتجة في المدة المحددة من سيارات فيات تيبو بالتواصل مع شركة فيات للحجز المسبق من أجل الفحص ، ويأتي ذلك الاستعداء في إطار حرص حماية المستهلك علي المواطنين والتأكد من جودة وفاعلية عمل الوسائد الهوائية بسيارة فيات تيبو .
وتقدم هذه الخدمة من قبل الشركة بدون دفع أي تكاليف، ولكن يجب من ضمن حملة الاستدعاءات التأكد من أرقام شاسيه السيارة ، وفي حالة وجود أي شكوي يمكن الاتصال بالخط الساخن لحماية المستهلك علي هذه الأرقام 19588 ، أو 0157779999.