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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار زمان.. أرخص سيارة فيات بـ 85 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن سيارات اقتصادية وموفرة للبنزين بأسعار زمان للتنقل وقضاء الأمور البسيطة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و عامي 2023

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فيات أونو موديل 2002

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

فيات أونو موديل 2002

مواصفات السيارة فيات أونو موديل 2002

حصلت السيارة فيات أونو موديل 2002 على محرك سعة 1300 سي سي ينتج قوة تصل الى 45 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 74 نيوتن متر، مع ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 145 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كم في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 17.7 ثانية. 

 

يبلغ معدل استهلاك الوقود للسيارة فيات أونو موديل 2002 نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر، وبلغت قراءة العداد 70 ألف كيلومتر، وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت.

فيات أونو موديل 2002

وتأتي السيارة فيات اونو بتصميم خارجي من فئة الهاتشباك، مع جنوط 13 بوصة، بالإضافة إلى عدد 4 ابواب، ومساحة تخزين خلفية لحمل الأغراض، بالإضافة إلى مقصورة داخلية تتسع إلى 5 افراد، وبعض التجهيزات بحسب النسخة المطروحة.

فيات أونو موديل 2002

أسعار السيارة فيات أونو موديل 2002 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة فيات أونو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 85 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

فيات اونو فيات اونو فيات أونو موديل 2002 مانيوال

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