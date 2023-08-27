المتهم بالتعدي على كلب بـ الساحل: بروضه خشيه إيذاء الماره

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شخص لاتهامه بالتعدي على كلب بالساحل ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

واقعة كلب الساحل

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على " كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.