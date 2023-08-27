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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهم بالتعدي على كلب بـ الساحل: بروضه خشيه إيذاء الماره

كلب
كلب

‏ألقى رجال أمن القاهرة القبض على شخص لاتهامه بالتعدي على كلب بالساحل ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

واقعة كلب الساحل

 

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وكانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على " كلب" بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (فنى كهربائى) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدعوى ترويض الكلب خشية إيذائه للمارة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلب التعدى على كلب القاهرة منطقة الساحل فيس بوك فني كهرباء

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